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خيري رمضان: الظهور عندى ببلاش واللى مش عاوز ميجيش..فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 11:00 م
الإعلامى خيرى رمضان
الإعلامى خيرى رمضان
حمزة شعيب
قال الإعلامى خيرى رمضان إن هناك من أفسد مهنة الإعلام بتسعير إستضافة كل نجم على حدة، لافتا إلى أنه أصبح هناك ثقافة عامة لدى النجوم بطلب مبالغ مالية كبيرة للظهور التليفزيونى.

وتابع خلال برنامجه "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى:" انا مبدفعش للضيوف فى برامجى وهذا مبدئى، مردفا:" اللى عاوز يظهر فى حوار يضيف له أنا معنديش مشكلة لكن اللى عاوز يحسبها بفلوس ميجيش هنا".

وأوضح:" الإعلاميون هم السبب بتدليلهم النجوم من أجل الظهور معهم لمجرد ساعة واحدة، مضيفا:" اللى عاوز ييجى هنا التليفزيون المصرى ييجى ببلاش واللى مش حابب له التحية والتقدير".

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