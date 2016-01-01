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بنات البلد

طريقة طبيعية للقضاء على الدوالي فى دقائق

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
علا أحمد
الدوالى واحدة من أكثر المشكلات الصحية التي تعانى منها الكثير من الفتيات، ولا تعلم الكثير من السيدات كيفية القضاء على تلك الأزمة الصحية، وهو ما يتسبب في الإصابة بالكثير من الآلام المزعجة.

وكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، هناك طريقة مجربة وفعالة للقضاء على مشكلة آلام الدوالى، كونها تساعد في القضاء على التجمعات الدموية:

المكونات المطلوبة:
خل تفاح.
ليمون.

الطريقة:
تخلط المكونات معا ويتم وضعها على منطقة الدوالى.

تساعد تلك الطريقة فى القضاء على الدوالى من خلال تدليك المنطقة بواسطة الخليط فيساعد على منح الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمك للجسم مثل الحديد.

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