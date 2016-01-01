محافظ الإسكندرية: غلق كافة المنشآت المدارة بدون ترخيص

شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان، على جميع المسئولين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق وتشميع كافة المنشآت المدارة بدون ترخيص.



وأشار المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت مع جميع سكرتيري عموم أحياء المحافظة - إلى أنه على أصحاب تلك المنشآت استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لإعادة فتحها مرة أخرى، مضيفا أنه سيتم تطبيق القانون والعقوبات اللازمة؛ والتي تصل إلى الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، علي من يقوم بفك الغلق والشمع بدون تصريح.



كما وجه سلطان بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات المعيقة لحركة المرور والمارة بشوارع وميادين الثغر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال والكافيتريات المخالفة، لمنع التعدي على الطريق العام، خاصة خلال موسم الصيف وزيادة أعداد زائري المدينة.