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تعرف على أسباب الشيب المبكر

السبت 07/يوليه/2018 - 11:41 م
صدى البلد
ريهام قدري
المشيب ليس قاصرًا على المسنين فقط، فقد يهاجم الشعر الأبيض الأشخاص في منتصف العشرينيات أيضًا، حيث أن الشعر يتخذ اللون الأبيض بسبب تراجع إنتاج الجسم من هرمون "الميلانين" المسؤول عن صبغ الشعر.

وقدمت استشاري التجميل جيهان الحفني الاسباب التعرض للشيب المبكر :

1- التوتر النفسي:
أظهرت نتائج دراسة أجرتها جامعة نيويورك في عام 2013 أن هناك صلة وثيقة بين التوتر النفسي الشديد والمشيب المبكر، حيث يهاجم التوتر الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض لدى الشباب أيضًا.

2- الأمراض:
يرجع المشيب المبكر إلى الإصابة بأحد الأمراض، مثل أمراض الغدة الدرقية وأمراض الغدد الهرمونية وأمراض المناعة الذاتية، حيث قد تؤدي هذه المشاكل الصحية إلى مهاجمة الخلايا بعضها بعضًا.
وإذا تعرضت خلايا الشعر للهجوم، فستكون النتيجة هي ظهور الشعر الأبيض.

3- نقص الفيتامينات:
يكون ظهور الشعر الأبيض مبكرًا علامة على نقص فيتامين B12 في الجسم، خاصة لدى الأشخاص النباتيين نظرًا لأن الفيتامين يوجد بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل البيض.

4- النيكوتين:
بالإضافة إلى تأثيره الضار على البشرة وتسببه في ظهور التجاعيد مبكرا، يلحق النيكوتين أضرارًا ببصيلات الشعر أيضًا، وبالتالي يظهر الشعر الأبيض قبل بلوغ الثلاثين.
ويرتبط المشيب في الأساس بالجينات الوراثية، والتي تحدد ما إذا كان الشعر الأبيض سيظهر مبكرًا أم لاحقًا.

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