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ديني

فضل قراءة وِرد يومي من القرآن‬‎ والذكر والاستغفار.. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 11:01 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن تلاوة القرآن الكريم من أفضل العبادات، مشيرة إلى أن الذي يقرأ القرآن ويعمل بما فيه ثوابه عظيم عند الله، ويجب على كل مسلم أن يكون له ورد يومي من القرآن والذكر.

وأضافت "عمارة" خلال لقائها على فضائية " اون " أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن البعض إذا مرض أو سافر كتب له ماكان يعمله وهو صحيح مقيم، مطالبة كل مسلم أن يبدأ ويكون له قدر من الذكر يوميا.

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