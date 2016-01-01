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أحمد موسى ينهي الحلقة لكثرة مشادات ضيوفه على الهواء..فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 11:06 م
أحمد موسى
أحمد موسى
كريـم الخـطيب - رقية محمد
اضطر الإعلامي أحمد موسى لإنهاء فقرة حلقته الليلة بعد إن نشبت مشادة ساخنة أخرى على الهواء بين ضيوفه هما مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة تدريس الأزهر.

واعتذر أحمد موسى، للمشاهدين وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وكل شخص جاء اسمه في الحلقة، قائلا «قررت إنهاء الحلقة مع ضيوفي الكرام بعد أن شكرتهم بعد أن تكررت الإساءة.

وقال «موسى» منهجنا عدم توجيه السباب والاتهامات لاي شخص على الهواء بدون اي دليل، مؤكدا أننا لا نقبل الاتهامات ضد أحد او الإساءة لأي شخص او رمز للدولة، ولابد من احترام الناس.

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