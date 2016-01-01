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محافظات

ضبط أسمدة زراعية مدعمة ولحوم فاسدة في أبو المطامير.. صور

السبت 07/يوليه/2018 - 11:32 م
ضبط أسمدة زراعية
ضبط أسمدة زراعية مدعمة ولحوم فاسددة في أبو المطامير.. صور
جمالات الدمنهورى
شنت الادارة التموينية بمركز ابو المطامير برئاسة المهندس أحمد جمدة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لمهربى السلع المدعمة وتجار السوق السوداء بمشاركة رجال مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية .

أسفرت الحملة عن ضبط  20 شيكارة اسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنميه والإئتمان الزراعى والمخصصه للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعيه والمحظور تداولها بالأسواق  وذلك لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.
 
وتمكنت الحملة من ضبط 42 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببعض المطاعم ومحلات بيع اللحوم، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق
ضبط أسمدة زراعية مدعمة ولحوم فاسدة في أبو المطامير.. صور
ضبط أسمدة زراعية مدعمة ولحوم فاسدة في أبو المطامير.. صور
ضبط أسمدة زراعية مدعمة ولحوم فاسدة في أبو المطامير.. صور
ضبط أسمدة زراعية مدعمة ولحوم فاسدة في أبو المطامير.. صور
ضبط أسمدة زراعية مدعمة ولحوم فاسدة في أبو المطامير.. صور

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