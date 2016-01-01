العسال: مصر تعيش عصر النهضة العقارية .. فيديو

قال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن هناك مطورين عقاريين صناعيين متخصصين في الصناعات الصغيرة، وهناك مطورين عقاريين متخصصين في إنشاء العقارات التجارية والإدارية.
وأضاف " العسال " في حواره في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، أن سوق العقارات مرتبط بسياسة العرض والطلب، و ومصر تعاني من عجز الوحدات السكنية، ولذلك كان اجتماعا مع رئيس الوزراء مركزا على توفير وحدات سكنية للطبقة المتوسطة .
وأكد وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن مصر تعيش عصر النهضة العقارية، ويظهر ذلك في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 190 ألف فدان، وغيرها من مشاريع الإسكان المتنوعة.
وأضاف " العسال " في حواره في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، أن سوق العقارات مرتبط بسياسة العرض والطلب، و ومصر تعاني من عجز الوحدات السكنية، ولذلك كان اجتماعا مع رئيس الوزراء مركزا على توفير وحدات سكنية للطبقة المتوسطة .
وأكد وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن مصر تعيش عصر النهضة العقارية، ويظهر ذلك في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 190 ألف فدان، وغيرها من مشاريع الإسكان المتنوعة.