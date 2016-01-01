نائب رئيس الهيئة يتفقد قصر ثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط.. صور

تفقد الدكتور هشام عطوه نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يرافقه الدكتورة فوزية ابو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، اليوم " قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر بمركز الفتح استعدادًا لإفتتاح القصر والوقوف على اخر التجهيزات وادوات التشغيل، وإبداء الملاحظات الأخيرة، واستكمال بعض النواقص وتسكين قاعات النشاط.



وقال ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط ان الاعمال الانشائية بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بدأت في مايو 2016 على مساحة 650 متر تخليدًا للزعيم جمال عبد الناصر ابن قرية بني مر، ويتضمن مكتبات للطفل والشباب ونوادي للمرأة والعلوم والفنون التشكيلية والمسرح، ومتحف للزعيم جمال عبد الناصر، وقاعات للأنشطة وتصل تكلفته الاجمالية 11 مليون جنية .



و أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على أهمية قصور الثقافة في رفع المستوى الثقافي والوعي لدى المواطنين في مختلف المجالات وتقديم مواد ثقافية مختلفة تنير عقول الشباب ليكونوا قادرين على رؤية واقعهم ومستقبلهم بعيدًا عن التطرف والإرهاب لافتًا إلى اهتمام الدولة في رفع ثقافة المواطنين والقضاء على الجهل والتطرف.





