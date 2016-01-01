ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

البرلمان يكافح إرهاب السوشيال ميديا.. دفاع النواب تطالب المجتمع الدولي بتتبع الجماعات الإرهابية على الإنترنت.. ونائب: داعش يدفع 10 آلاف دولار مقابل تجنيد الشباب إلكترونيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:59 ص
سوشيال ميديا
سوشيال ميديا
  • دفاع البرلمان:
  • الجماعات الإرهابية تستغل الإنترنت لتحقيق أغراض سياسية
  • الإرهاب يستخدم التكنولوجيا الحديثة في الاتصال وتنفيذ الجرائم
  • اتصالات البرلمان:
  • قانون الجريمة الإلكترونية يكافح إرهاب السوشيال ميديا

أيد نواب البرلمان مطالب السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، بعدم غض الطرف عن الاستخدامات السيئة للإنترنت في الأعمال الإرهابية أو الترويج للعنف وخطاب الكراهية، وكذا استغلال الإنترنت في عمليات إجرامية كغسيل الأموال وبيع الأطفال والاستغلال الجنسي وتهريب وبيع القطع الأثرية، محذرين من خطورة استغلال السوشيال ميديا في دعم الحوادث الإراهبية وتجنيد الشباب.

وفي هذا الشأن، أكد النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، أهمية التنسيق الدولي لوقف استغلال الانترنت في الأعمال الإرهابية، محذرا من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار التطرّف وفكر الإرهاب بالاعتماد على كثافة استخدام أفراد المجتمع في شكل عام لوسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن اعتماد الجماعات المتطرّفة على هذه الوسائل لنشر التطرف وتجنيد الشباب.

وأوضح كدواني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعض الكيانات والجماعات الإرهابية تستغل الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية تتمثل في الإضرار بالأمن القومي للبلاد والتحريض ضد الدولة، الأمر الذي يتسبب في وقوع الحوادث الإرهابية بصورة غير مباشرة.

وشدد وكيل لجنة الدفاع، على ضرورة التكاتف الدولي لتتبع أماكن هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تبث سمومها عبر الإنترنت، وذلك باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة الموجودة لدى أجهزة المخابرات الدولية في أمريكا وروسيا وغيرها من الدول.

بدوره، حذر النائب أحمد العوضي، عضو اللجنة، من خطورة استخدام الإنترنت في التخطيط والتمويل للحوادث الإرهابية، مؤكدا أن الإرهاب تطور عن السابق ولم يعد يعتمد على الوسائل التقليدية وإنما تحول إلى التكنولوجية الحديثة في الاتصال وتنفيذ الجرائم.

وقال العوضي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى استغلال الإنترنت في استقطاب وتجنيد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الشباب، للانضمام إلى كياناتهم وتنفيذ مخططاتهم، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يدفع لأنصاره ما يصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص يجندونه للانضمام إلى صفوف التنظيم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات غير الرسمية التي تضم أصدقاء وأقارب العديد منهم.

وأضاف النائب: "وإذا كان الشخص الذي يتم تجنيده حاصلًا على تعليم جيد، مثل أن يكون طبيبًا أو مختصًا في الكومبيوتر، يتم دفع مبلغ أكبر لمن يجنده".

فيما قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي يتضمن جرائم الإرهاب والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشمل القانون كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، بيانات المرور، والدعامة الإلكترونية.

وأوضح بدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القانون وضع عقوبات للمخالفين تتراوح بين الحبس المشدد والغرامة المالية، وذلك لمروجي الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تحرض ضد الدولة، وكذا كل من زوّر حسابا إلكترونيا أو اخترق حسابات المستخدمين للحصول على معلومات أو بث معلومات خاطئة، مؤكدا أن الدولة يحق لها بموجب هذا القانون حجب المواقع والصفحات التي تضر بالأمن القومي واستقرار البلاد.

وتوقع عضو لجنة الاتصالات، قلة الجرائم الإلكترونية وحوادث الإرهاب عقب تطبيق القانون الذي سيؤدي إلى ضبط المنظومة الإلكترونية، بما لا يضر بأمن وخصوصية المستخدم، لافتا إلى أن القانون إنجاز مستحدث لم تتناوله التشريعات المصرية السابقة.

ترشيحاتنا

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

رئيس جامعة القاهرة: الثانوية التراكمية ستطور مهارات البحث العلمي لدى الطلاب

المنتج ميدو منيب: هايدي موسى وصلت إلى المليون السادس بألبوم «حنيت الدنيا»

مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا في اليابان بعد أمطار غير مسبوقة

رسميا..أردوغان يقيل أكثر من 18 ألف موظف في تركيا

رد فعل صلاح عبد الله على مباراة كرواتيا وروسيا وصفر مصر

كفرالشيخ يقرر قيد 14 لاعباً في قائمته الأولى استعدادًا للدوري

التنمية الصناعية: اختصار زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى 7 أيام فقط

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

دوللي شاهين تطرح أغنية «حبيبي غير» على اليوتيوب

«النحت في الزمن» يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان باريس

شاهد..لقطات جديدة لمحاولة إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

فيديو

وصول رئيس وزراء إثيوبيا إلى إريتريا في أول زيارة منذ 20 عاما.. فيديو وصور
عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟