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عبدالمحسن سلامة: من حق وسائل الإعلام النشر في قضية مستشفى 57357

السبت 07/يوليه/2018 - 11:28 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال عبد المحسن سلام نقيب الصحفيين، إن الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد أصدر بيانا بشأن التحقيق معه بسبب وقف النشر في قضية مستشفى الأطفال الشهير 57357، لافتا أنه كان يتمنى أن يناشد مكرم الصحفيين بعدم النشر وليس وقف النشر بالأمر.

وأضاف عبد المحسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « مساء دي إم سي »، والذي تقدمه الإعلامية « إيمان الحصري »، أنه يسعى إلى رؤية توافقية بين قرار النيابة العامة والمجلس الأعلى للإعلام وسوف يحضر التحقيقات مع مكرم محمد أحمد، وسوف يدافع عنه قانونيون تابعين للنقابة.

وتابع عبد المحسن؛: « من حق كل وسائل الإعلام تداول المعلومات والنشر في قضية مستشفى الأطفال 57357، والنيابة العامة تنتصر لحرية النشر، ويوجد حالة من الحراك الجيدة التي تنتصر في النهاية لصالح الحقيقة »؛ مشيدا بقرار النيابة العامة التي تساعد علي حرية الصحافة.


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