الداخلية فى يوم.. إحباط تهريب 10 كيلو من مخدر الآيس عبر مطار القاهرة.. وضبط 130 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهمًا و184 قضية مخدرات و3 تشكيلات عصابية

- الداخلية: إحباط تهريب 10 كيلو من مخدر الآيس عبر مطار القاهرة

- ضبط 130 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهما

- ضبط شكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالشرقية

- الأمن العام يضبط ١٨٤ قضية مخدرات و٣ تشكيلات عصابية في ٢٤ ساعة





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إجهاض مخطط تشكيل عصابى لجلب شحنة كبيرة من مخدر الآيس وزنت 10 كيلو جرامات من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام عناصر تشكيل عصابى جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم محمد ك. ع- مواليد 1961 صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير سبق اتهامه فى 15 قضية آخرها "شيك" محكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات وسمير م. ى- مواليد 1982 صاحب شركة استيراد وتصدير سبق اتهامه فى 13 قضية آخرها "تبديد" محكوم عليه فها بالحبس سنة وحسين ح. ح- مواليد 1970 صاحب شركة استيراد وتصدير سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة وأحمد م. س – مواليد 1976 ورمضان ص. ص- مواليد 1982 سبق اتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهرا، حيث يتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوى.



وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة و9 هواتف محمولة ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.



بمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة وقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية.







كما واصلت أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 130 قطعة سلاح نارى ، و 137 طلقة مختلفة الأعيرة ، 7خزائن متنوعة بحوزة 119 متهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.. وجار استمرار الحملات.





وفى ذات السياق تمكنت مباحث الشرقية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية قيام كلٍ من ناصر م. ع- 28 سنة مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة" وحسين س. س- 19 سنة مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة" ومحمود ع. ب- يحمل جنسية إحدى الدول العربية- 24 سنة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة".. مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العاشر بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى حوادث سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.



عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر.. وبحوزتهم ( 25 مفتاح مصطنع ).. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .. بتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة مساكن .. وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





كما شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية .



أسفرت جهود الحملات خلال ٢٤ ساعة عن ضبط 184 قضية مخدرات، و 3 تشكيلات عصابية ، و11 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و92 متهما ومراقبا هاربين ، 391 دراجة نارية مخالفة، و 4سيارات مبلغ بسرقتها ، و قضية إتجار فى الألعاب النارية، و تنفيذ 69922 حكما قضائيا متنوعا.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





