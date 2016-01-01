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وكيل الصحه بالدقهلية يجتمع بمديرى المستشفيات والإدارات

السبت 07/يوليه/2018 - 11:31 م
وكيل الصحه بالدقهلية
وكيل الصحه بالدقهلية يجتمع بمديرى المستشفيات والإدارات
همت الحسينى
عقد اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إجتماع مع مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الصحية بالدقهلية لمناقشة موضوعات عدة تخص المنظومة الصحية بالدقهلية وكان من أهم الموضوعات التى تم مناقشتها ،حالات عقر الكلب وكيفية التعامل معها وما هى الإسعافات الأولية وان هذة الإسعافات الأولية اذا ما تمت بالشكل الصحيح فإنها كافية لمنع أكثر من 90%من حدوث الإصابة.

كما شدد خلال الاجتماع على تعميم بروتوكول حالات العقر وتوصيل الرسالة لجميع الفريق الطبى من خلال التدريب المستمر ،كما تناول الاجتماع دور الإدارات المختلفة المعاونة وذلك لتوصيل رسالة وتثقيف المجتمع المدنى وتوعيتة من خطورة العقر وكيفية التعامل بالاسعافات الأولية مع حالات العقر.

كما شدد على التواصل مع رؤساء المدن والوحدات المحلية للمساعدة فى حملات التوعية للمواطنين ،وكذلك التواصل مع رجال المجتمع المدنى وإدارة الأوقاف وخطباء المساجد والكنائس لتوعية الاهالى .

كما تناول الاجتماع التشديد من قبل مديرى الإدارات والمستشفيات على مواعيد العمل والالتزام بالتواجد طوال ساعات العمل واعطى تعليمات لمديرى المستشفيات والادارات انه فى حالة عجز الاطباء بأى مكان يتم تحرك الإدارات الفنية المختلفة كل حسب تخصصة لسد العجز وأنة شخصيا مستعد للقيام بذلك بنفسه .

كما ناقش إحتياج المستشفيات من الأدوية والمستلزمات فى بداية العام المالى الجديد ،وكذلك تناول الاجتماع مناقشة بند الصيانة بالمستشفيات سواء للبنية الاساسية او صيانة الأجهزة الطبية والتشديد على تجديد عقود الصيانة للاجهزة الطبية.
وكيل الصحه بالدقهلية يجتمع بمديرى المستشفيات والإدارات
وكيل الصحه بالدقهلية يجتمع بمديرى المستشفيات والإدارات
وكيل الصحه بالدقهلية يجتمع بمديرى المستشفيات والإدارات
وكيل الصحه بالدقهلية يجتمع بمديرى المستشفيات والإدارات
وكيل الصحه بالدقهلية يجتمع بمديرى المستشفيات والإدارات

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