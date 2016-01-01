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زمكان .. رحلة شروق في توثيق أفلام زمان.. صور

السبت 07/يوليه/2018 - 11:56 م
صدى البلد
نهى حمدي

انطلقت شروق تجمع في قائمة الأفلام تعاين المشاهد وتحدد على الخريطة أماكنها التي صورت فيها "لصوص لكن ظرفاء شارع الأهرام سهلة، الباب المفتوح ايوة ايوة مشهد فاتن حمامة قدام كلية الآداب تمام، وفيلم الناظر هاخد منه لقطة علاء ولي الدين في متحف جاير أنديرسون، والعمارة اللي كانت بتصور فيها لبنة عبد العزيز فيلم الوسادة الخالية يا رب ألاقيها، وفيلم زقاق المدق لقطة شادية في شارع المعز".

قائمة من 6 أفلام بـ 6 أماكن مختلفة استقرت عليهم طالبة كلية الإعلام شروق مجدي، ليكونوا ضمن موضوع في مجلة مشروع التخرج "شباك 7"، همت إليهم لتعييد إلى الأذهان تلك المشاهد وأماكنها.

فتقول شروق لـ"صدى البلد: "تحديدي للأفلام وخاصًة المشاهد عن طريق مشاهداتي للأفلام أنا وزملائي في مشروع التخرج لأن مكناش نملك الوقت عشان ندور على أفلام وأماكن، مثلًا فيلم لصوص لكن ظرفاء اختارته عشان عارفة شارع الأهرام اللي اتصور فيه المشهد، وكذلك الباب المفتوح أن في الجامعة وربط بين المشهد  وباب كلية آداب اللي بشوفه كل يوم، وهكذا".

من شارع المعز إلى شوارع مصر الجديدة بحثًا عن بيت لبنة عبد العزيز في فيلم الوسادة الخالية لم يكن الأمر سهلًا إطلاقًا، فتسرد شروق الكواليس قائلة" أكثر من 5 ساعات لف على بيت لبنى عبد العزيز في الوسادة الخالية، لدرجة إن كنت بسأل الناس في الشارع بالصورة مشوفتش العمارة ديه يا حاج؟، لحد ما تعبت أنا وزملائي من اللف في الشمس وقررنا نروح، وإذا فجأة بشارع من الشوارع الجانبية نفاجئ بالعمارة وأخذنا الصورة كانت لحظة ذهبية بالنسبة لنا".

عقبات ظهرت لتكسر فرحة شروق في الوصول إلى أماكن أفلام ولكن زاويا التصوير لم تسعفها "كانت من ضمن قائمة أفلام تانية لكن زاويا التصوير في الأماكن كان فيها اشغالات ومعرفتش اخد الصورة المطلوبة فاكتفيت باللي وصلتله".

تحمل صورة من المشهد بيديها تحاول جاهدة هي وزميلها أن تخرج الزاوية مضبوطة كما كانت في الفيلم "يمين شوية لا شمال طيب نأخذ كذا لقطة عشان نعرف ننسق" كان تلك هي لغة الحوار الدائرة على مدار 4 أيام متفرقة بين شروق وزميلها من شعبة إذاعة وتليفزيون طارق ذكي التي استعانت به في تلك الرحلة للقيام بمهمة التصوير.

كان انجذاب شروق لعالم السينما هو ما قادها لهذه الفكرة " الفكرة في الأساس جت لما كنت بشوف بره هما بيجمعوا صور الأفلام خلال تصويرها والأماكن المتصور فيها الفيلم، فقولت ليه لا لا معملش كده، وأوثق الأفلام بتاعتنا  ونشوف الأماكن اتغيرت قد ايه وازاي من وقت تصوير الفيلم لحد دلوقتي، وخاصًة إن الأفلام الجديدة تصويرها الخارجي قليل".

ليست هي الطوبة الوحيدة التي بنت عليها شروق فكرتها لموضوع "زمكان" داخل باب "سكوت هنصور" فتقول" فكرة الموضوعات المصورة بتجذب العين أكثر، وغير مستغلة بشكل كبير في مصر، ومن ميزتها إنها لايت والقارئ من وقت للتاني بيحب يريح عينه من الكلام الكثير".

منذ اللحظة التي خرج فيها موضوع "زمكان" إلى ساحة "السوشيال ميديا" حاز على إعجاب الملايين وتم تداوله بشكل كبير، وعلى الرغم من الفرحة التي غمرت شروق بنجاح موضوعها بهذا الشكل كانت تسعى لإيضاح نقطة مهمة" في لبس عند ناس كثير هو الموضوع ضمن مشروع تخرجي مع 10 زملاء من كلية إعلام القاهرة شعبة صحافة، وهو عبارة عن مجلة اسمها شباك 7 ".

وأكملت شروق إيضاحها قائلة"المجلة سينمائية متخصصة بتهتم بصناعة السينما نفسها، وهي 6 أبواب واعتمدنا في أبوابها على أسماء الأبواب وهم البوسطجي، بحب السيما، واشتباك، رجل مهم، وباب سكوت هنصور، والعالمي، والملف كان بيتكلم عن قاع المدينة"، شباك 7 تذاكر اسم لم يأتي بمحض الصدفة "الاسم ليه دلالته فشباك دليل على شباك التذاكر و7 بالتحديد لأن السينما هي الفن السابع"، مشروع مختلف الطابع والأول من نوعه تحلم شروق وزملائها الـ 10 أن يستمر كموقع إليكتروني او مجلة ورقية لها مكانًا عند باعة الجرائد" بتمنى أن المجلة تسمع ونكمل فيها زي ما الموضوع أخذ مكانته".

 

 


 

 

 

 

 


زمكان .. رحلة شروق في توثيق أفلام زمان.. صور
زمكان .. رحلة شروق في توثيق أفلام زمان.. صور
زمكان .. رحلة شروق في توثيق أفلام زمان.. صور
زمكان .. رحلة شروق في توثيق أفلام زمان.. صور
زمكان .. رحلة شروق في توثيق أفلام زمان.. صور
زمكان .. رحلة شروق في توثيق أفلام زمان.. صور

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