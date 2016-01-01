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كأس العالم

مودريتش أفضل لاعب في مباراة روسيا بربع نهائي كأس العالم

السبت 07/يوليه/2018 - 11:33 م
مودريتش
مودريتش
أ ش أ
اختير لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام روسيا في اللقاء الذي جمعهما اليوم بملعب فيشت الأولمبي في ربع نهائي كأس العالم بروسيا 2018.

وتأهلت كرواتيا لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها علي منتخب روسيا مستضيف البطولة 4ـ3 بضربات الجزاء،بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الايجابي 2ـ2.

ونجح مودريتش في قيادة منتخب كرواتيا لنصف النهائي، وقدم مباراة كبيرة خلال المباراة وايضا خلال الشوطين الاضافيين ،وكذلك نجح في تسجيل ضربة الجزاء الثالثة للمنتخب الكرواتي خلال ركلات الترجيح.

وستواجه كرواتيا الأربعاء المقبل المنتخب الانجليزي في نصف نهائي كأس العالم ،فيما تلعب فرنسا مع منتخب بلجيكا في نصف النهائي الآخر يوم الثلاثاء المقبل.

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