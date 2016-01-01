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كأس العالم

بأمر الكاف.. إيقاف 11 حكما تلاعبوا في نتائج المباريات

السبت 07/يوليه/2018 - 11:43 م
صدى البلد
أ ش أ
اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات وصلت إلى حد الإيقاف في حق حكام متهمين بالتلاعب في نتائج المباريات.

وأعلن الموقع الرسمي للكاف اليوم السبت عن القرارات التي اتخذها مجلس التأديب في الكاف، بشأن الحكام الذين اتهموا بتلقي رشاوي.

وتضمنت العقوبات إيقاف الحكم المساعد الكيني مروا رانج مدى الحياة عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف، والحكم البوركينابي بوكاري بوكاري ودراوجو إيقاف لمدة 5 سنوات عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف، والحكم الإيفواري دينيس ديمبلي إيقاف لمدة 6 سنوات عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف، والحكم المساعد الإيفواري ماريوس تان - إيقاف لمدة سنتين عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف.

كما تضمنت إيقاف الحكم المساعد الإيفواري بي فاليرو جوهو لمدة سنتين عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف، والحكم الإيفواري كوليبالي أبو إيقاف لمدة سنتين، الحكم المساعد الجامبي جالو إبريما إيقاف لمدة 10 سنوات ، و الحكم المساعد المالي موريبا دياكيتي - إيقاف لمدة 5 سنوات ، والحكم المساعد الموريتاني ديمبا بوبو - إيقاف لمدة 5 سنوات ، الحكم المساعد من النيجر مامان راجا أبا ملان أوسيني إيقاف لمدة 5 سنوات ، الحكم التوجولي يانيسو بيبو إيقاف لمدة 10 سنوات عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف.

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