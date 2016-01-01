مايسة فاضل: إلغاء نظامي العلمي والأدبي قرار سليم علميا 100%

قالت الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم سابقا، إن قرار إلغاء نظامي العلمي والأدبي في نظام الثانوية العامة الجديد هو قرار سليم علميا 100% لأنه لا يوجد شيء يسمى علمي وأدبي في دول العالم المختلفة.



وأضافت فاضل فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه ليس من الممكن أن يوجد طالب بدون أن يأخذ فى المواد رياضيات أو علوم وهذه تعتبر لغة العصر ويكتفى بالأدبى فقط بل وهناك مواد استحدثت لم ندرسها حتى اليوم.



وأوضحت أن جميع البلاد المتقدمة فى التعليم لا يوجد لديها علمى وأدبي، ولابد أن يدرس الطالب القدر الذى يتيح له الحصول على المعلومة وتطبيقها فى الحياة.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد قال إن نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمي والأدبي، فيدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي شعبتين فقط علمي وأدبي، وأيضًا في الصف الثالث الثانوي نفس الشعبتين دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة، كما أنه تم مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمي في التعليم.