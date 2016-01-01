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رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة تجسيد السندريلا فى عوالم خفيفة

السبت 07/يوليه/2018 - 11:36 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها بالرغم من المشاركة لأول مرة في عمل فني لها مع الفنان عادل إمام بمسلسل «عوالم خفية» إلا أنه لا يوجد مشهد صريح يجمعها بالزعيم.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «بوضوح» تقديم الإعلامي عمرو الليثي المذاع على فضائية «الحياة»، أن سبب تشبيهها بسندريلا الشاشة الفنانة الراحلة سعاد حسني في المسلسل أن هناك تشابها بين أحداث المسلسل وبين بعض الجوانب من حياة السندريلا، والجمهور ربط الأحداث ولكن هناك خيال مؤلف في المسلسل.

وأضافت رانيا: «هناك تشابه بين حياة السندريلا وبين أحداث المسلسل بنسبة 40%، فشخصيتى في المسلسل تم اتهامها في قضايا فساد، وإنها سيدة لديها طفلة».

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