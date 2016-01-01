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نقيب الصحفيين: ضد التوسع في حظر النشر.. والأولى مناشدة الإعلام

السبت 07/يوليه/2018 - 11:44 م
عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة
محمد الصاحى
اعرب نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة ، عن احترامه لقرارات النيابة العامة، خاصة قرار استدعاء الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للاعلام للتحقيق معه على خلفية قراره بحظر النشر في قضية مستشفى 57357.

وقال نقيب الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، "نحترم قرارات النائب العام، ولا توجد مشكلة بيننا وبين النيابة العامة"، مؤكدا أنه أنه سيذهب معه بصحبة المستشارين القانونيين للنقابة.

وأشار إلى أنه كان من الافضل قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالمناشدة بمنع النشر حول قضية "57357" وليس حظر النظر، مؤكدا أنه ضد التوسع في منع النشر حول القضايا العامة، لافتًا إلى أن التوسع في حظر النشر أمر غير مقبول تمامًا

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