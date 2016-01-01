رياضة.. تعليق ناري من شوبير حول أهمية مركز حراسة المرمى في كأس العالم

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مركز حراسة المرمى في كأس العالم هو الذي أبرز لنا أهميته، مشيرا الى أنه لا يوجد في أوروبا مجاملات للاعبي المنتخبات.



وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج مع شوبير، أن حارس مرمى منتخب انجلترا قاد فريقه للفوز على السويد، وهو لاعب تم اختياره بعد عناية شديدة، على الرغم من حراسة مرمى فريق إيفرتون الإنجليزي ودخل شباكه 70 هدفا خلال هذا الموسم.



وأشاد شوبير بـ جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا، قائلا:" هذا حارس يلعب في فريق متزيل الدوري، ولكن تم اختياره بعناية بسبب ما قدمه من أداء مميز، دون حسابات وهمية ومحسوبيات.



وتابع:"لابد من العناية في اختيار لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم التي هي الأهم في العالم، وعدم أخذ في الإعتبار أسماء هي وهم في عالم كرة القدم.



