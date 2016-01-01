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أخبار البلد

سلطات مطار القاهرة تضبط 32 هاربا من تنفيذ أحكام

السبت 07/يوليه/2018 - 11:41 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، القبض على 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 114 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة: إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات.

وأسفرت عن إلقاء القبض على 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 114 مخالفة مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.

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