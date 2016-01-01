شاهد..استجابة سريعة من وزير الكهرباء لحل مشكلة إحدى القرى

عرضت برنامج 90 دقيقة مشكلة يعانى منها أهالى قرية أحمد فرج سالم إحدى قرى محافظة دمياط حيث أنهم يواجهون خطر بسبب مرور تيار كهربائي هوائي من القرية وأعمدته متآكلة.



وخلال البرنامج المذاع عبر فضائية "المحور" كانت الاستجابة سريعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حيث تواصل أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، واوضح أن الوزارة حريصة على توصيل الكهرباء بالجودة العالية وكذلك القضاء على كافة المشاكل التى يواجهها المواطنون لذلك أصدر السيد وزير الكهرباء قرارا بتشكيل لجنة للذهاب لقرية أحمد سالم لحل هذه المشكلة بعد مشاهدته للمشكلة عبر فضائية المحور.

