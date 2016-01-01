إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 5 أفراد بإصابات متنوعة إثر تصادم سيارتين بالكيلو 22 طريق مطروح اسكندرية الساحلى .



تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارًا من مستشفى الحمام بوصول 5 مصابين وهم : رانجى رشدى 35 سنة القاهرة وحودى نادر شوقى 6سنوات وسالى نادر شوقى 5 سنوات ومجدى ماهر عزيز 68 سنة ونادر شوقى 42 سنة إثر تصادم سيارتين بطريق مطروح إسكندرية الساحلي .



وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.