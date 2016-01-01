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حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية

السبت 07/يوليه/2018 - 11:59 م
تصادم - ارشيفيه
تصادم - ارشيفيه
ايمن محمود
أصيب 5 أفراد بإصابات متنوعة إثر تصادم سيارتين بالكيلو 22 طريق مطروح اسكندرية الساحلى .

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارًا من مستشفى الحمام بوصول 5 مصابين وهم : رانجى رشدى 35 سنة القاهرة وحودى نادر شوقى 6سنوات وسالى نادر شوقى 5 سنوات ومجدى ماهر عزيز 68 سنة ونادر شوقى 42 سنة إثر تصادم سيارتين بطريق مطروح إسكندرية الساحلي .

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

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