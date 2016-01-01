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رانيا فريد شوقي تعلن عن موعد اعتزالها الفن على الهواء .. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 11:43 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها تختار أدوارها الفنية بعناية جدا، مجددة :«أنظر فقط في أعمالي الفنية عن أهمية وقيمة الدور وليس نوعية الشخصية التي أجسدها سواء كانت أما أو جدة».

وأكدت رانيا فريد شوقى خلال لقائها ببرنامج «بوضوح» المذاع على فضائية «الحياة»، أنها تنوي الاعتزال الفني مبكرا عندما تبدأ أضواء النجومية في الأفول.

وقالت رانيا : «هعتزل الفن بدرى بدرى، عندما أشعر أن الأضواء ابتعدت عنى».

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