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أخبار العالم

احتجاز شرطي بريطاني للاشتباه في تعرضه لتسمم بغاز الأعصاب

السبت 07/يوليه/2018 - 11:45 م
صدى البلد
رحيم يسري
احتجز مستشفى ببريطانيا،اليوم السبت، شرطيا للفحص الطبي وذلك للاشتباه في احتمالية تعرضه لهجوم بغاز أعصاب سام، حسبما أفاد راديو فرنسا الدولي في نبأ عاجل.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن البريطانيين اللذين عثر عليهما يوم السبت بحالة حرجة بمنطقة أمسبري قرب مدينة سالزبرى حيث تم تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته فى مارس 2018 بواسطة غاز الاعصاب السام "نوفيتشوك"، قد تعرضا لنفس المادة السامة.

وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا وقتها إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن الرجل والمرأة اللذين تعرضا لغاز أعصاب في جنوب إنجلترا قد استهدفا عمدا.

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