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حوادث

اليوم.. محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:46 ص
احمد دومة - ارشيفية
احمد دومة - ارشيفية
قسم الحوادث
تنظر اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الناشط السياسي "أحمد دومة"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" .

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.

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