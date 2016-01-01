تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية العراقية عقدوا اجتماعا في منزل رئيس مجلس النواب المنتهية دورته سليم الجبوري مساء اليوم السبت وتدارسوا فيه الأوضاع السياسية الراهنة.



كما بحث الزعماء والقادة، سبل الخروج إلى فضاء يدعم التفاهمات ويعزز الحوار من أجل تقريب وجهات النظر وبلورة رؤى مشتركة حول المرحلة المقبلة ضمن الإطار الوطني.



وقال بيان صحفي صادر عن رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري إنه جرى خلال الاجتماع بحث نتائج الانتخابات البرلمانية وما رافقها من أحداث ومشاكل، وإجراءات العد والفرز، وأهميتها في إعادة الثقة بالعملية الانتخابية وتشكيل حكومة وطنية لا شكوك حولها.



وتم الاتفاق على المضي بتصورات موحدة مع عدد من الكتل والكيانات السياسية، للتوصل الى اتفاقات حول متطلبات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة قوية تضم الجميع قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل.