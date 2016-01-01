اليوم..محاكمة المتهمين في قضية قتل عروس بنها

تستكمل اليوم، محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمد موسى، نظر قضية "تقى" المعروفة إعلاميا بعروس كفر الجزار لضم دفتر أحوال مركز شرطة بنها والبحث الجنائى بمديرية الأمن لملف القضية وكذا إعداد تقرير فنى بالهواتف المحمولة للمتهمين الثلاثة والمجنى عليها وكذا مناقشة الشاهدة "آية.ح.ق"، التى أقرت بأن المتهمة "أميرة.ص" هى آخر من غادر من شقة المجنى عليها "مكان الجريمة".



وكان المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أمر بإحالة المتهمين"حسان ص" وصديقه "أحمد ح" وشقيقه المتهم الأول للجنايات بتهمة قتل "تقى.ن" يوم نقل منقولات الزوجية الخاصة بها مستغلين وجودها بمفردها في المنزل.



يذكر أن المستشار عبد الرحمن حماد رئيس محكمة جنايات بنها قد تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج بعد إعادة القضية لدائرته مرة أخرى عقب رفض طلب رد المحكمة الذي تقدم به محامي المتهمين في القضية.