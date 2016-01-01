السقا يفاجئ محمد علي رزق في حفل زفافه على سارة فهيم..صور

احتفل محمد علي رزق بحفل زفافه علي المذيعة سارة فهيم بأحد الفنادق الكبري بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من زملائه في الوسط الفني.



وحضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من النجوم علي رأسهم احمد السقا وايمي سمير غانم والمنتج محمد محمود عبدالعزيز ومحمد عز والمخرج احمد خالد موسي وايمان العاصي وادوارد وسامية الطرابلسي وتوني ماهر و ايمان سلامة وهاجر الشرنوبي والمطرب محمد شاهين ووائل عبدالعزيز وحمزة العيلي والمخرج خالد جلال وكارولين عزمي.



يشار الى أن محمد على رزق حقق نجاحا ملحوظا فى موسم دراما رمضان الماضى 2018 بعدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة منهم مسلسل "أيوب" مع مصطفى شعبان، ومسلسل "أبوعمر المصرى" مع أحمد عز.



كما شارك فى فيلم "حرب كرموز" الذى يعرض حاليا فى السينما بطولة أمير كرارة وفتحى عبد الوهاب، وغادة عبد الرازق، وآخرين، إخراج بيتر ميمى.

