خيري رمضان لمنى المذبوح: ربنا يشفيكِ إذا كنتِ مريضة..فيديو

قال الإعلامى خيرى رمضان، إن القضاء المصرى العادل اقتص للشعب المصرى من منى المذبوح كعادته فى كل من يحاول إهانة الدولة، مردفا:"ربنا يشفيها لو كانت مريضة".



وتابع "خيرى رمضان" خلال برنامجه "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" اللى يدخل البلد دى يدخلها وهو عارف قيمتها كويس يا إما مش عاوزين".



وأكمل:" منى المذبوح لن يسمح لها بدخول البلد مرة أخرى وأعتقد انها عرفت قيمة مصر وشعبها".