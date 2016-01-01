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خيري رمضان لمنى المذبوح: ربنا يشفيكِ إذا كنتِ مريضة..فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 11:58 م
الإعلامى خيرى رمضان
الإعلامى خيرى رمضان
حمزة شعيب
قال الإعلامى خيرى رمضان، إن القضاء المصرى العادل اقتص للشعب المصرى من منى المذبوح كعادته فى كل من يحاول إهانة الدولة، مردفا:"ربنا يشفيها لو كانت مريضة".

وتابع "خيرى رمضان" خلال برنامجه "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" اللى يدخل البلد دى يدخلها وهو عارف قيمتها كويس يا إما مش عاوزين".

وأكمل:" منى المذبوح لن يسمح لها بدخول البلد مرة أخرى وأعتقد انها عرفت قيمة مصر وشعبها".

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