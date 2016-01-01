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المصري يواصل تدريباته التكتيكية استعدادا لنهضة بركان

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:46 ص
المصري يواصل تدريباته
المصري يواصل تدريباته التكتيكية استعداد لنهضة بركان
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري استعداداته لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية للنسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في الثامن عشر من يوليو الجاري على الملعب البلدي بمدينة بركان.

أدى الفريق مرانًا تكتيكيًا على الاستاد تحت قيادة المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن الذي ركز خلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين كاملتين على النواحي الخططية، حيث واصل العميد تلقين لاعبيه بعدد من الجمل الخططية المركبة.

واختتم المران بتقسيمة بثلثي الملعب شهدت حماسًا بالغًا من جميع اللاعبين الذين وضح حرصهم التام على نيل ثقة مديرهم الفني قبيل المباراة الهامة والمرتقبة أمام نهضة بركان.

المصري يواصل تدريباته التكتيكية استعدادا لنهضة بركان
المصري يواصل تدريباته التكتيكية استعدادا لنهضة بركان
المصري يواصل تدريباته التكتيكية استعدادا لنهضة بركان
المصري يواصل تدريباته التكتيكية استعدادا لنهضة بركان
المصري يواصل تدريباته التكتيكية استعدادا لنهضة بركان

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