الإهمال الطبي يتسبب في بتر يد طفلة بشبين الكوم .. فيديو

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقطع فيديو لطفلة رضيعة عمرها 4 أشهر، وتعاني من ورم شديد في يدها؛ مشيرا الي ان الطفلة سلمي دخلت مستشفى شبين الكوم بالمنوفية تعاني من ارتفاع الحرارة، فركبت الممرضة شيئًا خطأ تسبب في ورم يد الطفلة، وقرر الأطباء بتر يدها.



ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات المشرف على المستشفيات الجامعية، خلال مداخلة مع الحصري، في برنامج "مساء DMC"، إن الطفلة وصلت المستشفى الجامعي في 4 يوليو بعد 4 أيام من خروجها من مستشفى شبين، مؤكدًا أن الطفلة تتلقى العلاج في العناية المركزة، لكن الأمل في عدم بتر يدها ضعيف.



وأوضح عبد الغفار أن التحقيق يجرى مع مدير المستشفى بسبب الواقعة، وصدر قرار بالتحفظ على الممرضة المتسببة في ذلك، منوها أن التحقيقات الأولية تشير أن هناك انسدادا في شرايين الطفلة نتيجة حقن في مكان خطأ فأدى إلى جلطة، واكتشاف الخطأ بعد عدة أيام أدى لتفاقم المشكلة، وضعف فرصة تفادي البتر.



وأوضح أن عقوبة الممرضة قد تكون جنائية تصل للحبس، إلى جانب عقوبة مدنية وهي التعويض.