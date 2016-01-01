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المصري يواجه منتخب دمياط للمرة الثانية استعدادا لنهضة بركان

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:41 ص
المصري يواجه منتخب
المصري يواجه منتخب دمياط للمرة الثانية استعداد لنهضة بركان
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري الاتفاق مع الجهاز الإداري لمنتخب دمياط على اقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد المصري وذلك في اطار استعدادات المصري لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية للنسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه نهضة بركان المغربي والمقرر اقامتها في الثامن عشر من يوليو الجاري على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ومن المنتظر أن يركز العميد خلال المباراة عن الجمل الخططية و النواحي التكتيكية.

كان الفريقان قد التقيا قبل نحو أسبوع في مباراة ودية أيضًا على الاستاد وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بستة أهداف نظيف سجلها أحمد ياسر وأحمد جمعة ومحمود وادي “هدفان” وجريندو والناشئ حسن علي “حبي”

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