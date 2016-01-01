غضب في الأهلي بسبب الشنط الرياضية

سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل النادي الأهلي بعد زيادة القيمة المالية للشنط الرياضية لأبناء الأعضاء في الإكاديميات.



وقال بعض الأعضاء علي جروبات الإكاديميات وأعضاء الجمعية العمومية:"منذ ان تولي محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي فوجئ أعضاء النادي بقرار صادم خاص بالالعاب الرياضية لم يشهده النادي من قبل الا وهو اجبار الاعضاء بدفع ( ٥٠٠ جنيه) قيمة شنطة رياضية غير متوفرة خاصة بزي اللعبة التي يريد العضو ان يمارسها و قد تسبب هذا القرار بحاله شديده من الاحتقان و الجدل ما بين الاعضاء و خصوصا لعدم توافر الشنطة".



وأضافوا:" فبهذا القرار سوف يتسبب في منع الاعضاء بممارسة اكثر من لعبة في نفس الوقت بالاضافة للعبء الشديد علي الاعضاء وخصوصا الذي لديه ثلاثه أبناء او اكثر فلابد من النظر في هذا القرار الذي لم نتعود عليه من قبل و كان من المفترض عمل معرض في النادي لبيع الزِّي الرياضي بدلا من اجبار الاعضاء بشراء شنطة غير متوفرة".

