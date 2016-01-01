رئيسة جمهورية كرواتيا تهنئ اللاعبين في غرفة الملابس.. فيديو

تأهل منتخب كرواتيا الي دور نصف النهائي بكأس العالم متخطيًا نظيره منتخب روسيا بالمباراة التي اقيمت امس في اطار دور الـ8 بكأس العالم 2018.



وتوجهت رئيسة دولة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، إلى غرفة ملابس اللاعبين وهي ترقص احتفالًا بتحقيق فوز المنتخب الكرواتي على منافسه منتخب روسيا وتأهلهم لنصف نهائي كأس العالم.



وذكرت بعض الصحف الأجنبية أن رئيسة كرواتيا تحرص دائما على الاحتفال الخاص مع لاعبي المنتخب عقب تحقيق الفوز في كل مباراة من أجل تحفيزهم على الاستمرار في تحقيق النجاح.

