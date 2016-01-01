ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

رئيسة جمهورية كرواتيا تهنئ اللاعبين في غرفة الملابس.. فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 12:04 ص
صدى البلد
تأهل منتخب كرواتيا الي دور نصف النهائي بكأس العالم متخطيًا نظيره منتخب روسيا بالمباراة التي اقيمت امس في اطار دور الـ8 بكأس العالم 2018.

وتوجهت رئيسة دولة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، إلى غرفة ملابس اللاعبين وهي ترقص احتفالًا بتحقيق فوز المنتخب الكرواتي على منافسه منتخب روسيا وتأهلهم لنصف نهائي كأس العالم.

وذكرت بعض الصحف الأجنبية أن رئيسة كرواتيا تحرص دائما على الاحتفال الخاص مع لاعبي المنتخب عقب تحقيق الفوز في كل مباراة من أجل تحفيزهم على الاستمرار في تحقيق النجاح.

ترشيحاتنا

رد فعل مكرم محمد بشأن قرار النائب العام بإحالته لنيابة أمن الدولة

حريق مستشفى الحسين .. وكيل الأزهر: مسجد أثري صعّب الوصول لموقع الحادث

انتفاضة نساء كوريا بسبب الصور الإباحية

شاهد .. رد فعل رئيسة كرواتيا بعد تسجيل روسيا هدفا في منتخب بلادها

عميد طب الأزهر يكشف أسباب حريق مستشفى الحسين

خيرى رمضان: محمد إيهاب طلب 10 آلاف جنيه للظهور معي.. فيديو

شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي

الفضالى: إلغاء العلمى والأدبى فى النظام الجديد يزيد الدروس الخصوصية

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

تركيا تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل.. بشرط وحيد

أحمد موسى يكشف أسرار وحقائق عن فساد أردوغان وعائلته

التعليم تقدم شرحا تفصيليا لنظام الثانوية التراكمية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

فيديو

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى
والد منى المذبوح: ابنتي مريضة ولا تدري ما تقول..فيديو
والدة منى المذبوح: أعتذر عن إساءة ابنتى للشعب المصرى..فيديو
خيري رمضان لمنى المذبوح: ربنا يشفيكِ إذا كنتِ مريضة..فيديو
العسال: مصر تعيش عصر النهضة العقارية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟