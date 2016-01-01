إزالة 107 حالات تعد على آثار الإسكندرية خلال عام

واصلت إدارة التعديات بمنطقة الإسكندرية للآثار المصرية إزالة جميع التعديات على الأراضى التابعة للآثار، واوضحت الادارة انها تنسق في ذلك مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية والمحافظة والرقابة الادارية ومباحث الآثار ومركز برج العرب بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لاسترداد أراضي الدولة والتصدى بقوة للمتعدين والمستغلين.



واشار بسام حسن مدير ادارة التعديات بآثار الإسكندرية إلى أن عدد قرارات الإزالة، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 17 مايو 2017 وحتى 10 مايو الماضي بلغت 107 قرارات إزالة، بإجمالي مساحة 15460 مترا وبما يوازى 3 أفدنة و8203 أمتار.



وتابع:فيما بلغ عدد قرارات الإزالة المتبقية لإدراجها في مخطط التنفيذ 176 قرارًا، بينها 100 قرار في نطاق قسم شرطة برج العرب، و25 بقسم شرطة العامرية أول، و14 قرارًا في العامرية ثان، و37 قرارًا في المنتزه ثان، وتبلغ مساحة قرارات الإزالة بالمتر المربع 583208،91 مترًا .



وكشف أن قرارات الإزالة الواجب تنفيذها وعددها 176 قرارًا هي للتعديات المؤجلة،والتي لم يتم تنفيذها خلال حملات الإزالة السابقة لكونها منزوعة أو مشغولة بالسكان أو دفنات حديثة،أو لم يصدر لها قرار ضم وإخضاع مثل «النهضة بغرب الإسكندرية»،أو إشراف آثار مثلما الحال في أبوقير، أو نزاع قضائي أو اعتراض المتعدين أو عرض المستندات على الشؤون القانونية بوزارة الآثار بشأنها.