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والدة منى المذبوح: أعتذر عن إساءة ابنتى للشعب المصرى..فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 12:48 ص
منى المذبوح
منى المذبوح
حمزة شعيب
اعتذرت والدة منى المذبوح، للشعب المصرى على الهواء بعد إساءة ابنتها للشعب، مضيفة :"أطلب الرحمة والرأفة من الشعب المصرى فأنا سيدة مريضة وأعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبه كبير وسيعفو عن ابنتى".

وبكت والدة المذبوح في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر قناة "دريم" قائلة: «نقدر ونحترم الشعب المصرى وابنتى تعانى من حالة عصبية، ولا تستطيع السيطرة على تصرفاتها وتقدمنا بكافة التقارير الطبية التي تثبت صحة مرضها».

وتابعت: "أنا سيدة كبيرة فى السن ولا أعلم إذا كنت هشوف بنتى تانى ولا لاء".

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