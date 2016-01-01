تكريم نجوى إبراهيم بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية..اليوم

يقام مساء اليوم الأحد حفل الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لقسم إدارة الإعلام بكلية الإدارة والتكنولوجيا في مكتبة الاسكندرية.



وسيتم خلاله عرض مشاريع التخرج الخاصة بالطلبة وتكريم عدد من الشخصيات العامة منها الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والإعلامية نجوي ابراهيم والإعلامي عمرو الكحكي وخالد عليش.



من المعروف ان الاكاديمية البحرية تسعى كل عام لتكريم عدد من الفنانين والاعلاميين والسياسين فى حفلات تخرج الطلاب.