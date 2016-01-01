أشرف صبحي: نسبة التطوير بالموارد الرياضية تخطت 65%

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر دائما تفتح أبوابها لاستقبال جميع الجنسيات من مختلف أنحاء العالم، وذلك فى تعليقه على استضافة مصر لمهرجان مصر عاصمة الشباب العربي.



واكمل:" الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاهتمام بشباب مصر و الوطن العربي بجميع الفئات العمرية، مؤكدا حرص الوزارة على غرس المعرفة والانتماء لدى الشباب المصري والعربي لفتح مجالات أوسع أمامهم بالإضافة إلى تهيئة المناخ لتولى المناصب القيادية في مصر .



وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تتقدم يوما بعد يوم ، وستشهد تطويرا جديدا لم تشهده من قبل، مشيرا إلى أن نسبة التطوير بالموارد الرياضية المصرية تخطت 65%.





