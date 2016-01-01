ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

إيمان البحر درويش يعود للغناء بحفل المسرح الرومانى

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
سمر سعد
يعود الفنان إيمان البحر درويش للغناء فى حفل على المسرح الرومانى بالاسكندرية يوم 28 يوليو القادم، بعد تعافيه من وعكته الصحية الأخيرة.

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا بعد خلافه مع نقابة الموسيقيين وبسبب الانفعال الزائد تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وتم إنقاذه من الموت بحسب تصريحات نجله في ذلك الوقت عن حالته الصحية أثناء تواجده في غرفة العناية المركزة في المستشفى.

وتعد مشاركة درويش في مهرجان قلعة صلاح الدين أول مشاركة فنية له بعد تعافيه من أزمته الأخيرة.

ترشيحاتنا

بأمر الكاف.. إيقاف 11 حكما تلاعبوا في نتائج المباريات

محمد صلاح يطير لأمريكا لقضاء عطلة صيفية

مجلس الأهلي يرفض إحالة ملف عقوبات الشركة الراعية إلى النيابة

تعرف على رأى مستشار المفتى فى سماع الموسيقي

أحمد موسى: جلسة غدا لسماع أقوال مكرم محمد أحمد بعد بيان النائب العام

هاني رمزي: متعة كأس العالم تتناقص..والمربع الذهبي صادم للجميع

والد منى المذبوح: ابنتي مريضة ولا تدري ما تقول..فيديو

الكويت.. ارتفاع عدد حالات تسمم الفلافل الفاسدة لـ287 حالة

مذيعة تؤدي التحية العسكرية على الهواء لشهداء الصاعقة

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

تركيا تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل.. بشرط وحيد

الإمارات تقرر زيادة مدة الخدمة العسكرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟