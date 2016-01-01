إيمان البحر درويش يعود للغناء بحفل المسرح الرومانى

يعود الفنان إيمان البحر درويش للغناء فى حفل على المسرح الرومانى بالاسكندرية يوم 28 يوليو القادم، بعد تعافيه من وعكته الصحية الأخيرة.



وكان الفنان إيمان البحر درويش قد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا بعد خلافه مع نقابة الموسيقيين وبسبب الانفعال الزائد تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وتم إنقاذه من الموت بحسب تصريحات نجله في ذلك الوقت عن حالته الصحية أثناء تواجده في غرفة العناية المركزة في المستشفى.



وتعد مشاركة درويش في مهرجان قلعة صلاح الدين أول مشاركة فنية له بعد تعافيه من أزمته الأخيرة.