سامح حسين يعلن عن موعد طرح الرجل الأخطر في السينما

أعلن الفنان سامح حسين عن موعد طرح فيلمه الجديد " الراجل الاخطر " بالسينمات يوم 11 من الشهر الجارى.



الرجل الأخطر" بطولة رحمة حسن وهالة فاخر ولطفي لبيب وأحمد حلاوة وإدوارد وزينب عبدالوهاب، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى تشويقى ويعتمد على الإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربى والمصرى.