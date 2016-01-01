عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو

قال عبدالرحمن عرابى، لاعب المنتخب الوطني الأول للملاكمة، والحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة حاليًا بإسبانيا، إنه دخل الملاكمة عن طريق الصدفة وحققت بطولات عربية وإفريقية كثيرة.



وأضاف عرابى خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع عبر قناة "مصر الأولى":" العب لنادى اتحاد الشرطة وتم اختياري كأول لاعب مصري فى السلسة العالمية للمحترفين ممثلًا عن دولة المغرب بعد إعارتى من قبل الإتحاد المصرى".



وتابع بطل الملاكمة:"فضلت الرياضة عن الدراسة ولم أكمل دراستى الجامعية من أجل الإنضمام للمنتخب".



وحصد عبد الرحمن عرابي، لاعب المنتخب الوطني الأول للملاكمة، المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة بإسبانيا.