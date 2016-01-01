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كأس العالم

هاني رمزي: متعة كأس العالم تتناقص..والمربع الذهبي صادم للجميع

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
تعجب هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي ومساعد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حاليًا، من أن الأربع منتخبات الموجودين بالمربع الذهبي لمونديال روسيا 2018 لم يكن أحد يتوقع وصولهم لهذه المرحلة.

وأضاف رمزي في تصريحاته أثناء استضافته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدي البلد ان المنتخب البلجيكي يقدم أداءًا ممتازًا على المستوى الهجومي والدفاعي".

واكمل: "النسخة الحالية من كأس العالم ممتعة رغم أنني أري أن متعة البطولة تناقصت تدريجيًا منذ مونديال 1998، حيث أن الاهتمام بالقدرات البدنية عند اللاعبين صارت أهمية قصوى ولا أعتقد أن لاعبو منتخب روسيا قد تناولوا منشطات كما يثار".

وتابع: "الإهتمام بالجانب البدني مع الجانب الفني في هذه الفترة صار من المدارس الفنية لكرة القدم تهدف للمحافظة على توازن الأداء لدى كل لاعب".

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