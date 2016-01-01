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كأس العالم

هاني رمزي: الكرة المصرية تمتلك مواهب مميزة تحتاج لاكتشاف

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي ومساعد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حاليًا أن الكرة المصرية تمتلك عددًا كبيرًا من المواهب المميزة وتحتاج لاكتشاف وتنمية القدرات.

وقال رمزي في تصريحاته أثناء استضافته لبرنامج "مع شوبير" المذاع علي فضائية "صدي البلد": "سنقوم بعمل ورش عمل في النادي الأهلي لوضع الأساليب الأفضل لتنمية مواهب الناشئين وستتم الاستعانة بخبراء من ألمانيا في هذا الجانب".

وأضاف: "لا يجب أن لا يكون في مصر ندرة في مركز من مراكز اللعب رغم ما تمتلكه الكرة المصرية من المواهب الشابة وأقرب مثال على ذلك هو مركز الظهير الأيسر الذي يواجه مشكلة نقص كبيرة".

وواصل: "في خلال خمس سنوات سنحاول حل كل المشكلات، التي يواجهها اللاعب الشاب حتي يصل لقمة مستواه الفني بكل إحترافية".

وتابع: "سنعمل على توحيد طريقة اللعب الخاصة بكل فرق النادي الأهلي، بداية من فريق 1997 حتي الفريق الأول، وذلك بالتنسيق مع محمد يوسف مدير الكرة بالفريق الأول للأهلي".

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