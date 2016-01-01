الكهرباء: مليار جنيه لتحويل الأبراج الهوائية لكابلات أرضية..فيديو

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لتخصيص مليار جنيه لتحويل أبراج الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية، حتى لا تشكل خطورة على المواطنين.



وأوضح متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، أن هناك خطة شاملة لتحويل كافة الأعمدة والكابلات الهوائية ذات الخطورة أو التي تم وضعها بصورة غير آمنة لعزلها تماما وذلك بالتنسيق مع المحافظين، بحيث تكون مدفونة حتى لا تشكل خطورة على المواطن.



وأوضح:" إن الخطة التى وضعتها الوزارة تشمل تدعيم شبكات التوزيع حتى تتحمل الأحمال المتزايدة، مضيفا:" الخطة مرصود لها 27 مليار جنيه لتدعيم الشبكة حتى تتخطى كل الاحمال المتزايدة".



