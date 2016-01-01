ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الكهرباء: مليار جنيه لتحويل الأبراج الهوائية لكابلات أرضية..فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لتخصيص مليار جنيه لتحويل أبراج الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية، حتى لا تشكل خطورة على المواطنين.

وأوضح متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، أن هناك خطة شاملة لتحويل كافة الأعمدة والكابلات الهوائية ذات الخطورة أو التي تم وضعها بصورة غير آمنة لعزلها تماما وذلك بالتنسيق مع المحافظين، بحيث تكون مدفونة حتى لا تشكل خطورة على المواطن.

وأوضح:" إن الخطة التى وضعتها الوزارة تشمل تدعيم شبكات التوزيع حتى تتحمل الأحمال المتزايدة، مضيفا:" الخطة مرصود لها 27 مليار جنيه لتدعيم الشبكة حتى تتخطى كل الاحمال المتزايدة".

ترشيحاتنا

غضب في الأهلي بسبب الشنط الرياضية

تعرف على أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر.. فيديو

خيرى رمضان: محمد إيهاب طلب 10 آلاف جنيه للظهور معي.. فيديو

أحمد موسى يكشف أسرار وحقائق عن فساد أردوغان وعائلته

والد منى المذبوح: ابنتي مريضة ولا تدري ما تقول..فيديو

مايسة فاضل: إلغاء نظامي العلمي والأدبي قرار سليم علميا 100%

أحمد موسى يطالب ضيوفه بالاعتذار على الهواء

تعليق نقيب الصحفيين على استدعاء النيابة لـ مكرم محمد أحمد

رئيسة جمهورية كرواتيا تهنئ اللاعبين في غرفة الملابس.. فيديو

جروس يعلن عن قائمة معسكر الزمالك في ألمانيا

التعليم تقدم شرحا تفصيليا لنظام الثانوية التراكمية

روسيا وكرواتيا .. الدب يتعادل في الشوط الاضافي الثاني .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟