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زوجان من ليتوانيا يفوزان ببطولة العالم لحمل الزوجات في فنلندا

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:45 ص
زوجان من ليتوانيا
زوجان من ليتوانيا يفوزان ببطولة العالم لحمل الزوجات في فنلند
رويترز
حمل 53 رجلا زوجاتهم أو صديقاتهم على أكتافهم وركضوا بهن في سباق لمدة ساعة ببلدة سونكايارفي الصغيرة في فنلندا يوم السبت وسط تهليل آلاف المشجعين.

وجذبت بطولة العالم لحمل الزوجات التي تجرى للعام الثالث والعشرين آلاف الزائرين إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة فقط واكتسبت متابعين في أنحاء العالم.

وتجرى مسابقات رسمية يتأهل من خلالها المتنافسون في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد واستونيا. وقال منظمون إن 53 زوجا مع زوجاتهم من 13 دولة شاركوا اليوم السبت في هذه البطولة.

وفاز الزوجان فيتواتاس كيركيلياوسكاس ونيرينجا كيركيلياوسكيني من ليتوانيا بالسباق الذي تضمن الركض والخوض في بركة من المياه واجتياز العديد من العقبات. وهزم الزوجان بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين الفائز بالبطولة ست مرات.

وفور انتهاء السباق صاح كيركيلياوسكاس بسعادة غامرة قائلا "هذه زوجتي... إنها الأفضل".

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