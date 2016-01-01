إحالة الممرضة المتسببة فى بتر ذراع الطفلة للنيابة الإدارية..فيديو

علق الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على واقعة الإهمال الطبي التي تعرضت لها الطفلة «سلمى» بأحد المستشفيات الحكومية والتي تسببت في بتر ذراعها، قائلا:"الطفلة دخلت المستشفى مصابة بتشنجات وارتفاع في درجة الحرارة، وتم احتجازها بالمستشفى".



وأضاف في وكيل وزارة الصحة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc": "إن الممرضة حاولت سحب عينات من دم الطفلة إلا أنها أصابتها بتجلطات في الدم، وتم تحويلها لمستشفى الجامعة بعد تشكيل لجنة من أطباء الأوعية الدموية وفحص حالتها".



وأشار إلى أن "الممرضة من أشطر الممرضات بالمستشفى لذلك تم استدعاؤها لسحب عينات من الطفلة، ولكن حدث ما حدث، ولذلك تم إحالتها للنيابة الإدارية للتحقيق".