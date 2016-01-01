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منوعات

مزارع كندى يعيد بيع وجبة سريعة بعد 6 أعوام من شرائها

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:56 ص
صدى البلد
محمد عبدالله

عرض مزارع كندي، مؤخرا، وجبة سريعة من أحد المطاعم الشهيرة للبيع على موقع "eBay" الإلكتروني بعدما مضى ستة أعوام كاملة على شرائها.

وبحسب ما نقل موقع مجلة "تايم"، فإن ديف أليكساندر اشترى البرجر مع البطاطا المقلية سنة 2012 حتى يتأكد من نظرية تقول إن الوجبات السريعة لا تفسد مثل باقي الأغذية الأخرى.

وفقدت الوجبة طراوتها بشكل كامل حتى أن البطاطا المقلية أصبحت صلبة كالحجر لكن شريحة الخبز ما زالت في هيئة شبه عادية من حيث المظهر، والمدهش أيضا أن الجبن لم يتحلل وأصبح فقط "بني اللون".

وقال صاحب "البرجر القديم" إنه لم يلمس الوجبة منذ شرائها قبل أعوام كما لم يقم بتجميدها إذ اكتفى بوضعها على الرف، لكنه أزاح عنها ما تراكم من غبار في الآونة الأخيرة حتى يتمكن من عرضها للبيع على الإنترنت.

وبوسع الراغبين في شراء البرجر أن يتقدموا للمزايدة على الإنترنت، التي تجاوزت ستين دولارا للوجبة، ويقول العرض إن "الشطيرة" قد تكون مفيدة لأبحاث علمية.

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