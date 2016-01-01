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أخبار العالم

التحالف: مقتل 341 عنصرا من مليشيا الحوثي خلال 72 ساعة

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:22 ص
التحالف: مقتل 341
التحالف: مقتل 341 عنصرا من مليشيا الحوثي خلال 72 ساعة
أ ش أ
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 341 عنصرا من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وقال التحالف - طبقا لقناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة - إن الجيش الوطني اليمني وبدعم من التحالف مستمر في التقدم في كافة الجبهات، مضيفا أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية بصعدة تحت ضغط عملياتي متزامن من التحالف.

وأوضح أن منظومة الاتصالات المدمرة كانت تقع في مديريتي حيدان ورازح بصعدة، مشيرا إلى أنها كانت تشمل تقنيات متقدمة، مؤكدا أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية مثل ميليشيات الحوثي لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة.

ويعد تدمير منظومة الاتصالات ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية التي تتوالى خسائرها على الأراضي المتبقية تحت سيطرتها، بعد نجاح قوات الشرعية في تحرير مناطق واسعة من قبضة الحوثيين.

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