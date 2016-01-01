التحالف: مقتل 341 عنصرا من مليشيا الحوثي خلال 72 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 341 عنصرا من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية خلال الـ 72 ساعة الماضية.



وقال التحالف - طبقا لقناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة - إن الجيش الوطني اليمني وبدعم من التحالف مستمر في التقدم في كافة الجبهات، مضيفا أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية بصعدة تحت ضغط عملياتي متزامن من التحالف.



وأوضح أن منظومة الاتصالات المدمرة كانت تقع في مديريتي حيدان ورازح بصعدة، مشيرا إلى أنها كانت تشمل تقنيات متقدمة، مؤكدا أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية مثل ميليشيات الحوثي لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة.



ويعد تدمير منظومة الاتصالات ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية التي تتوالى خسائرها على الأراضي المتبقية تحت سيطرتها، بعد نجاح قوات الشرعية في تحرير مناطق واسعة من قبضة الحوثيين.