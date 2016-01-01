هاني رمزي: أملك الإمكانيات لتولي أي منصب في المنتخب الوطني

قال هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي ومساعد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه نجح في خلق تشكيلة مميزة ضمت أغلب اللاعبين الذين صاروا الآن يشكلون القوام شبه الأساسي للمنتخب الأول لكرة القدم منذ أن كان مدربًا للمنتخب الأوليمبي.



وقال رمزي في تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "كنت أتمني أن يكون لي دور في المنتخب المصري الأول، بعد أن قدمنا أداءً مميزًا في الأولمبياد".



وأكمل "وضعت بعد نجاحنا في الأولمبياد، خطة دقيقة لسير المنتخب المصري خلال الأربع سنوات المقبلة".



واختتم تصريحاته قائلا ""لدي الإمكانيات والأفكار التي تؤهلني لتولي أي منصب في المنتخب الوطني الأول".