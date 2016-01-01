ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

هاني رمزي: أملك الإمكانيات لتولي أي منصب في المنتخب الوطني

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:41 ص
صدى البلد
قال هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي ومساعد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه نجح في خلق تشكيلة مميزة ضمت أغلب اللاعبين الذين صاروا الآن يشكلون القوام شبه الأساسي للمنتخب الأول لكرة القدم منذ أن كان مدربًا للمنتخب الأوليمبي.

وقال رمزي في تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "كنت أتمني أن يكون لي دور في المنتخب المصري الأول، بعد أن قدمنا أداءً مميزًا في الأولمبياد".

وأكمل "وضعت بعد نجاحنا في الأولمبياد، خطة دقيقة لسير المنتخب المصري خلال الأربع سنوات المقبلة".

واختتم تصريحاته قائلا ""لدي الإمكانيات والأفكار التي تؤهلني لتولي أي منصب في المنتخب الوطني الأول".

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي تعلن عن موعد اعتزالها الفن على الهواء .. فيديو

يوسف سيف يتصدر تويتر بسبب مواجهة روسيا وكرواتيا

تعليق نقيب الصحفيين على استدعاء النيابة لـ مكرم محمد أحمد

شاهد .. رد فعل رئيسة كرواتيا بعد تسجيل روسيا هدفا في منتخب بلادها

جروس يعلن عن قائمة معسكر الزمالك في ألمانيا

خبير أرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء المقبل .. فيديو

والد منى المذبوح: ابنتي مريضة ولا تدري ما تقول..فيديو

الزمالك يتراجع عن استبعاد محمد إبراهيم من معسكر ألمانيا

موقع فرنسي: مصر تشهد نموا اقتصاديا عقب سنوات من الأزمة

محمد إبراهيم يرفض الانتقال للإسماعيلي

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

خريجة إعلام بنى سويف: تم تعيين خريجة آداب بدلا مني في الكلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟